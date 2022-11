Il team di Antonella Fiordelisi ha deciso di querelare Francesco Totti e Alex Nuccetelli dopo le ultime dichiarazioni sull’attuale concorrente del Grande Fratello Vip che, come ben sapete, ha parlato dell’ex Capitano della Roma.

Il team di Antonella Fiordelisi querela Totti e Alex Nuccetelli

Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza. Premesso che la confidenza riguarda una semplice “richiesta di messaggi” su Instagram da parte del sig. Francesco Totti, se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig.Totti di AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLO SCREENSHOT della sua “richiesta di messaggi”.

La nota ufficiale prosegue:

Se il sig. Totti è sicuro di non aver mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione alla pubblicazione. Se tale autorizzazione non dovesse arrivare, allora si chiedono delle scuse ufficiali da parte del sig. Totti, anche attraverso di lei, sig. Nuccetelli, per le frasi diffamatorie, peraltro aggravate a mezzo stampa, nei riguardi della dott.ssa Fiordelisi, frasi mai smentite dal sig. Totti che, dunque, col suo silenzio, ha confermato e avallato tali frasi indubbiamente lesive dell’onore e della reputazione. Se neanche le scuse dovessero arrivare, si procederà per le vie legali sia nei suoi confronti che nei confronti del sig. Francesco Totti. Il team legale Fiordelisi.

“Se il sig. Totti sicuro di non aver mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione alla pubblicazione degli screenshot” IL TEAM LEGALE DI ANTONELLA PIÚ BASTARDO DI LEI 🍿 #gfvip pic.twitter.com/JELO4O4qbC — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 4, 2022

Mi sono follemente innamorata del team legale di Antonella Fiordelisi.

Cosa ha detto Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli, in qualità di “portavoce” di Francesco Totti (ma per quale motivo non può intervenire in prima persona?), ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni a Biccy: