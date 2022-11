Luciano Punzo da ieri sera è ufficialmente un nuovo concorrente del GF Vip 7. Il ragazzo è entrato nella spiatissima Casa dichiarandosi single anche se in tanti credevano avesse ancora una storia con Manuela Carriero, conosciuta durante la loro esperienza a Temptation Island.

Nel suo video di presentazione, Luciano Punzo ha svelato di essere attualmente single. Ecco quali sono state le sue parole:

Ciao, mi chiamo Luciano punto e ho 28 anni. Sono un modello e sto studiando per diventare un attore. Ho partecipato a Temptation Island. Mi ero ripromesso di non fidanzarmi con nessuno. Ma poi al cuore non si comanda. Sono una persona passionale, solare, innamorato dell’amore. E attualmente single. Sono innamorato di una donna, per tutta la vita, che mi chiama papà. Sono felice di entrare nella casa del Grande Fratello perché amo conoscere gente nuova. I casa ci sono tantissime belle ragazze: Antonella? Un bel peperino. Chissà se pizzica veramente però. Nikita, un’incognita da scoprire. Come dice Alfonso: “Vipponi, sto arrivando!”.