Melaverde, puntata oggi 19 maggio 2024: le province di Sassari e Sondrio, info streaming

Questa domenica, 19 maggio 2024, assisteremo alla settima puntata di Melaverde. L’appuntamento della nuova stagione all’insegna della storica trasmissione di Canale 5, è fissato come sempre poco prima di mezzogiorno, in compagnia di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Dove ci porteranno questa settimana i due padroni di casa?

Melaverde, la puntata di oggi 19 maggio 2024

Le telecamere di Melaverde questa settimana raggiungeranno la provincia di Sassari, esattamente fra i comuni di Thiesi e Torralba, nell’antica regione geografica del Meilogu, una fra le zone più fertili della Sardegna. In questa zona l’allevamento delle pecore risale ai tempi della civiltà nuragica dell’età del bronzo.

Molti antichi sardi erano pastori transumanti che, nel corso dei secoli, svilupparono usanze specifiche incentrate sugli spostamenti stagionali del bestiame al pascolo. Il centro della loro cultura era la razza ovina da loro allevata, la Pecora Sarda, apprezzata per il suo atteggiamento docile, le scarse esigenze al pascolo e la capacità di produrre molto latte di qualità.

Il prodotto principe resta il pecorino sardo che da qui prende le vie del mondo, ma negli ultimi decenni l’isola è diventata la culla della produzione del Pecorino Romano, eccellenza giunta sull’isola grazie alla migrazione di una tradizione continentale che qui ha trovato casa. C’è però una famiglia che sta portando avanti un progetto unico con il CNR di Sassari per la creazione di un formaggio povero di sodio e di grassi. Scopriremo così il formaggio del progetto cuore, una nuova realtà che porta la tradizione sarda alla portata delle nuove esigenze alimentari del consumatore moderno.

I servizi di oggi

In questi anni vi abbiamo mostrato tutto il territorio italiano e non solo e in particolar modo vi abbiamo fatto conoscere le storie di coloro che definiamo custodi di territori difficili, zone di montagna dove intere famiglie, con le loro attività agricole e di allevamento, mantengono vivo il territorio generando reddito.

La storia che Melaverde vi racconterà questa domenica è quella di uno di questi custodi da generazioni, il suo nome è Stefano Villani, ed è un giovane allevatore che vive nel cuore della Val Màsino in provincia di Sondrio. Stefano non ha ereditato il suo lavoro direttamente dai suoi genitori, ma ha realizzato il sogno del nonno, quello di creare la prima stalla in valle. Quello che un tempo era un semplice hobby oggi è diventata una professione e la sua fattoria di Montagna accoglie antiche razze quasi scomparse come la pecora Ciuta, la Capra Frisa e il Maiale nero delle Alpi.

La sua oggi non è una semplice azienda, ma una vera fattoria di montagna proiettata nel futuro, un futuro che scopriremo insieme conoscendo la sua filosofia che evidenzia l’importanza dell’armonia che ci deve essere fra attività dell’uomo e territorio montano. Dove vanno i suoi prodotti oltre che nel suo spaccio e nei ristoranti della zona? Anche nell’agri-campeggio gestito da tutta la sua famiglia.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 19 maggio 2024 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

