Dimitri Iannone, morto allievo de Il Collegio: aveva 24 anni, cosa è successo

Una drammatica notizia è giunta in queste ore: Dimitri Iannone, concorrente della prima edizione de Il Collegio, è morto all’età di 24 anni in seguito ad un tragico incidente stradale.

La notizia sulla morte di Dimitri è stata diffusa dal giornale locale EdizioneCaserta, che ha rivelato i dettagli del drammatico incidente in cui ha perso la vita, tra gli altri, anche Dimitri Iannone.

Tra le altre vittime anche una 19enne, la più piccola, coinvolta nell’incidente stradale avvenuto a Villa Literno e un 23enne romeno. A scontrarsi sarebbero state una Fiat 500 X e una 500 Abarth. Ad avere la peggio, si legge sul giornale online locale, proprio quest’ultima vettura nella quale viaggiavano quattro giovani, tre dei quali sono deceduti in seguito all’impatto.

Chi è Dimitri Iannone

Dimitri prese parte alla prima edizione de Il Collegio 1960, nel 2017. All’epoca aveva appena 17 anni e si fece notare nel programma di Rai2 per la sua simpatia e l’educazione. Sui social, la notizia della sua morte ha destato grande scalpore.

Nato in Ucraina, il ragazzo era stato adottato da una famiglia di Villa Literno, in provincia di Caserta. Aveva appena 5 anni quando giunse in Italia nella sua nuova famiglia.