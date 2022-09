Anche oggi si aggiungono nuovi retroscena al gossip dell’estate incentrato sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il quotidiano Corriere della Sera ha svelato nelle passate ore ulteriori dettagli rispetto al clima che ci sarebbe tra l’ex coppia. Confidenze rese note e non smentite dai diretti interessati ma anche aspetti più delicati relativi ai presunti intrecci patrimoniali.

Ilary e Totti, separazione consensuale? Le ipotesi

E sempre il quotidiano riporta nuovi retroscena parlando di “rapporti personali tesi” tra Ilary e Totti ma soprattutto di “intrecci patrimoniale difficili da sciogliere”. Anche per questo sarebbe stato opportuno affidarsi a dei professionisti del Foro. Nel dettaglio Totti si sarebbe affidato alle star degli avvocati, Annamaria Bernardini de Pace:

L’avvocato Alessandro Simeone, che assiste la conduttrice dell’Isola dei Famosi, è stato il braccio destro di Bernardini de Pace. Quindi i due si conoscono bene. E questo potrebbe rendere meno conflittuale la causa di separazione.

La speranza, si legge ancora, è quella di poter giungere ad una separazione consensuale che andrebbe a risparmiare non solo tempo ma anche eventuali veleni. Questa sarebbe la via prescelta da Totti che vorrebbe evitare una guerra per il bene dei tre figli. Cosa ne pensa invece Ilary Blasi? Al momento avrebbe deciso di dedicarsi ad una lunga vacanza ma a quanto pare Totti non sarebbe più disposto ad aspettare all’infinito. Ma quali sarebbero le ipotesi? Il Corsera aggiunge:

Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano, magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze. Non ne vuole nemmeno sentire parlare. O se, come è nell’aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv dall’amica Silvia Toffanin, allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale, per la separazione giudiziale, che potrebbe durare anche tre anni.

Ipotesi, appunto, che vanno a sommarsi ai quotidiani rumors sull’ex coppia, in attesa di sentire i diretti interessati (semmai decideranno di rompere il lungo silenzio).