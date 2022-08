A sorpresa, emerge oggi lo sfogo, o meglio la confidenza di Francesco Totti su Ilary Blasi, resa all’amico Alex Nuccetelli. A riportarla è il Corriere della Sera che aggiunge un nuovo imperdibile tassello alla separazione dell’anno, quella che ha travolto il gossip nostrano in questa calda estate 2022. Da una parte Ilary Blasi, che sta per archiviare definitivamente le lunghe ferie estive che l’hanno vista in giro in luoghi spettacolari, dall’altra l’ex Capitano Francesco Totti, finora rimasto nell’ombra.

Quelle confidate all’amico Alex Nuccetelli da parte di Francesco Totti, sono senza dubbio parole importanti. Ovviamente di mezzo c’è Ilary Blasi ed il grande gossip dell’ultimo periodo. Un chiacchiericcio senza fine che ha invaso e travolto il privato dell’ormai ex coppia:

Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato.