Belen, nuova frecciatina a Stefano De Martino (VIDEO)

Botta e risposta pungente tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino durante l’ultima puntata di Only Fun, in onda su Nove. Nel corso di uno sketch comico insieme ad Andrea Pisani, la conduttrice ha lanciato una battuta che molti hanno interpretato come una frecciatina rivolta all’ex marito.

Il momento è nato da un siparietto musicale: Pisani, al pianoforte, ha proposto una versione ironica del brano Questa domenica di Olly, infilando riferimenti agli ex compagni della showgirl. Negli ultimi mesi Belen ha raccontato di essere in una fase nuova della sua vita privata e di cercare stabilità sentimentale, dopo relazioni molto chiacchierate come quella con De Martino, padre di suo figlio Santiago, e le storie con Andrea Iannone e Antonino Spinalbese.

Durante la gag, il comico ha scherzato cantando: “Fidati, rispetto a loro ho qualcosa in più”. A quel punto Luca Peracino, presente sul palco, ha incalzato: “Vuoi dirci che hai qualcosa in più di chi l’ha resa madre?”. Rodriguez è intervenuta immediatamente: “Ti riferisci a Stefano De Martino?”. E poi ha affondato con ironia: “Guarda.. ci vuole poco”. La risposta ha scatenato le risate del pubblico in studio e acceso i social.

Pisani ha poi aggiunto un’ulteriore battuta, facendo un chiaro riferimento al programma Affari Tuoi, oggi condotto da De Martino su Rai1: “Una per regione, come i pacchi, non ce l’ho”.

Non è la prima volta che, dal palco di Only Fun, Belen si lascia andare a commenti pungenti sull’ex. Già in passato, in un altro sketch, aveva ironizzato sui presunti ritocchi estetici del conduttore, prendendolo bonariamente in giro davanti alle telecamere.

Ancora una volta, dunque, la showgirl argentina ha dimostrato di non sottrarsi all’ironia quando si parla del suo passato sentimentale, trasformando un riferimento personale in un momento di spettacolo.