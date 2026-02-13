Jacqueline scrive a Ultimo: il gesto dopo le voci sulla crisi

Jaqueline Luna e Ultimo, il gesto social prima di San Valentino che chiarisce la loro situazione

A ridosso del 14 febbraio torna a parlare — indirettamente — la relazione tra Ultimo e Jaqueline Luna. Negli ultimi mesi si sono rincorse più volte voci su una possibile crisi tra i due, alimentate anche da presunti retroscena legati alla presenza di un terzo uomo, identificato da alcuni nel volto televisivo Matteo Paolillo. Nessuno dei diretti interessati ha mai commentato apertamente i gossip, ma diversi indizi pubblicati online hanno raccontato un quadro molto diverso.

Già a fine gennaio, in occasione dei 30 anni del cantante, la stilista aveva condiviso una foto insieme a lui accompagnata dalla frase:

“Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 Daddy”

con un chiaro riferimento al loro figlio Enea. Un messaggio che molti avevano interpretato come una risposta alle indiscrezioni. Poco dopo, tuttavia, era circolata anche la notizia dell’acquisto di una casa da parte dell’artista, dettaglio che qualcuno aveva letto come sospetto.

Ora, alla vigilia della festa degli innamorati, è arrivato un nuovo segnale. In una storia su Instagram, Jaqueline ha pubblicato un video dedicato a uno dei suoi animali preferiti, un cavallo, scrivendo:

“Semplice idea regalo per San Valentino”, e taggando direttamente il compagno con l’aggiunta: “Te la butto lì…”.

Un tono scherzoso, ma significativo: il riferimento al regalo e alla ricorrenza lascia intendere che la coppia si prepara a festeggiare insieme. Un piccolo gesto social che, più di qualsiasi dichiarazione ufficiale, suggerisce come tra loro le cose procedano normalmente, nonostante i rumor periodici.