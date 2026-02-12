Salvatore Di Carlo svela dopo 4 anni la sua verità su Teresa

A distanza di quattro anni dalla fine del matrimonio con Teresa Cilia, Salvatore Di Carlo torna a parlare pubblicamente e affronta le accuse che per lungo tempo lo hanno accompagnato. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di intervenire sui social dopo le polemiche nate in seguito a un suo post legato alla vicenda giudiziaria che aveva coinvolto l’ex moglie e alcuni esponenti della produzione Mediaset.

Nel messaggio pubblicato online, Salvatore aveva espresso rammarico per eventuali disagi arrecati, ribadendo di aver sempre agito senza rancore: “Mi dispiace per qualsiasi fastidio io possa avere arrecato, anche solo involontariamente. Non ho mai agito per rancore nè per rivincite personali. Ho sempre cercato la verità e continuo a credere che il rispetto venga prima di tutto. Credo che quando qualcuno sceglie di credere in te, quando un programma o delle persone ti aiutano a rimetterti in piedi, a ritrovare stabilità e possibilità concrete, sia naturale provare gratitudine e riconoscerlo”.

Parole che hanno però riacceso le critiche di alcuni utenti, tornati ad accusarlo di tradimento e opportunismo nei confronti di Teresa Cilia. A quel punto Di Carlo ha scelto di chiarire in maniera più netta la sua posizione, respingendo le etichette che gli sono state attribuite negli anni: “Lei si è convinta di essere stata tradita, ma una convinzione non è una verità. Per anni è vero, sono rimasto in silenzio. E non come dite voi perché sono un opportunista, incoerente, vigliacco, traditore. Io stavo male, non difendermi prima forse è stato un errore.”

L’ex protagonista del dating show ha poi affrontato anche il capitolo legato alle tensioni con la produzione e al trasferimento lontano da Roma, spiegando: “Io quel piatto l’ho visto, ci sono stato, l’ho assaggiato. Non mi è piaciuto e me ne sono tornato a casa, quindi andarsene da Roma è stata anche una sua scelta, durante il processo ho cercato di mediare con Raffaella e Mediaset…il problema eravamo noi”.

Oggi Salvatore sostiene di non nutrire rancore e afferma che, se dovesse incontrare chi lavora ancora a Uomini e Donne, sarebbe pronto a chiedere scusa. Una posizione che sembra distanziarsi da quella di Teresa Cilia, la quale negli ultimi tempi ha continuato a esprimere sui social il proprio disappunto per quanto accaduto.