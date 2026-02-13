Damiano David e Dove Cameron: svelati i dettagli del matromonio

Dove Cameron racconta le nozze con Damiano David: si faranno in Italia e non saranno affatto intime

Dopo la proposta arrivata nei primi giorni dell’anno — suggellata da un grande anello di fidanzamento — Dove Cameron e Damiano David stanno già entrando nel vivo dell’organizzazione del matrimonio, previsto entro la fine del 2026.

Ospite della trasmissione statunitense Entertainment Tonight, l’attrice e cantante ha anticipato alcuni particolari della cerimonia. La prima certezza riguarda il Paese scelto: si celebrerà in Italia.

“Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Per me sarà un destination wedding, lui si sentirà a casa”, ha spiegato. Non è detto però che la cerimonia si svolga proprio nella capitale: l’idea è trovare una location suggestiva nel Bel Paese, e le opzioni non mancano.

Un’altra indicazione fa capire che l’evento sarà tutt’altro che riservato. Parlando degli invitati, Dove Cameron ha scherzato sulle origini familiari del cantante:

“Lui ha un migliaio di cugini. Quindi la lista degli ospiti sarà lunghissima”.

Tra scenario italiano e numerosi invitati, la cerimonia si preannuncia quindi molto partecipata, destinata probabilmente a diventare uno degli eventi mondani più chiacchierati dell’anno.

La relazione tra i due era iniziata con cautela. Il primo incontro risale al 2022, durante un evento quando Damiano era ancora impegnato sentimentalmente. Solo mesi più tardi sarebbe scattata la scintilla e, da allora, il legame si è consolidato fino all’annuncio social pubblicato a Capodanno, con cui la coppia ha reso pubblica l’intenzione di sposarsi.

Raccontando il compagno, la cantante ha confessato:

“Ho capito subito che era la persona perfetta per me. E questo mi ha spaventato perché non sapevo se per lui fosse lo stesso. È stata un’intuizione, è una delle persone più empatiche, rispettose e gentili che abbia mai conosciuto.”