Elodie, telefonata da Marracash: cos’è successo, il racconto

Negli ultimi giorni, i movimenti social non sono sfuggiti agli osservatori più attenti: diversi apprezzamenti lasciati da Marracash sotto i post di Elodie hanno riacceso la curiosità dei fan. A fornire qualche retroscena è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, parlando di un contatto diretto tra i due ex partner.

Stando alle indiscrezioni, il rapper avrebbe ripreso i contatti in forma privata con la cantante, arrivando anche a sentirla telefonicamente. Nessun ritorno di fiamma all’orizzonte: il riavvicinamento sarebbe dettato da stima e affetto, non da un nuovo coinvolgimento sentimentale. Anzi, l’artista si sarebbe detto favorevole alla nuova fase della vita di Elodie e al rapporto speciale che la lega alla ballerina Franceska Nuredini.

Secondo quanto riportato, tra i due potrebbe nascere anche qualcosa sul piano professionale. Non si esclude infatti un progetto musicale condiviso, che li riporterebbe a collaborare dopo i successi del passato. Un’ipotesi che entusiasma chi ha apprezzato la loro intesa artistica.

La telefonata sarebbe arrivata in un momento di cambiamenti importanti per la cantante, dopo la fine della relazione con Andrea Iannone. La rottura non è mai stata annunciata ufficialmente, ma entrambi hanno lasciato intendere la separazione con le loro frequentazioni pubbliche. Il pilota è stato recentemente fotografato insieme all’attrice Rocío Muñoz Morales, già legata a Raoul Bova.

Parallelamente, Elodie appare sempre più vicina a Franceska. Dopo una vacanza in Thailandia, le due sono state viste trascorrere un fine settimana a Venezia e, secondo le voci, starebbero pensando alla convivenza. Un periodo di trasformazioni personali e professionali per la popstar romana, che sembra guardare avanti con rinnovata serenità.