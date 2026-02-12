Jack Vanore, chi è il suo nuovo amore: le foto

Dopo un periodo di assenza dai social, Jack Vanore è tornato a condividere momenti della sua vita privata e lo ha fatto con una novità importante: una nuova storia d’amore. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha ufficializzato la relazione con Vittoria Beggiato, giornalista e influencer, pubblicando su Instagram alcuni scatti di coppia che li ritraggono complici e sorridenti.

Solo pochi mesi fa Vanore aveva annunciato la volontà di prendersi una pausa dal mondo virtuale per concentrarsi sulla vita personale. Una scelta che aveva incuriosito i fan e alimentato diverse ipotesi. Oggi, però, il ritorno sui social coincide con un momento sereno dal punto di vista sentimentale. Accanto a lui c’è Vittoria Beggiato, professionista attiva nel settore della comunicazione e molto seguita online, dove alterna contenuti legati al giornalismo a quelli più personali.

Il passato sentimentale di Vanore è noto al pubblico di Canale 5. Storica la relazione con Raffaella Mennoia, autrice di punta del dating show di Maria De Filippi, con la quale ha mantenuto nel tempo un rapporto di rispetto reciproco anche dopo la fine della storia. Negli anni successivi, l’ex opinionista ha vissuto altre relazioni, senza però trovare la stabilità desiderata.

Ora sembra aver voltato pagina definitivamente. A rendere pubblica la loro unione è stato anche un messaggio condiviso da Vittoria in occasione del compleanno di Jack: “43 anni, di cui uno e mezzo passato a scannarsi con me. Auguri amore mio, ti amo per sempre”. Parole che confermano come la relazione non sia affatto recente, ma costruita lontano dai riflettori prima dell’ufficializzazione.

Per Vanore si apre dunque una nuova fase, vissuta con maggiore riservatezza rispetto al passato ma non meno intensa, come dimostrano gli scatti e le dediche condivise con i follower.