Lucio Corsi, chi è la sua nuova fidanzata (FOTO)

Lucio Corsi, da sempre molto discreto sulla sfera personale, sarebbe tornato al centro dell’attenzione per motivi sentimentali. Secondo alcune indiscrezioni, il cantante di Volevo essere un duro frequenterebbe da qualche mese la modella Cloe Simoncioni. Un rapporto che, stando a quanto riportato, non sarebbe nascosto, ma vissuto alla luce del sole, pur senza dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Dopo il successo ottenuto anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove si è classificato secondo, Corsi ha continuato a mantenere un profilo basso per quanto riguarda la vita privata. Tuttavia, il settimanale Chi ha rivelato che l’artista avrebbe iniziato una relazione con Simoncioni. Sarebbe la prima volta che emergono dettagli pubblici su una sua storia d’amore.

La frequentazione andrebbe avanti da alcuni mesi e, secondo quanto si legge, si tratterebbe di un legame “non vissuto in segreto”, con diverse apparizioni insieme. Nonostante ciò, né il cantante né la modella hanno commentato o confermato l’indiscrezione. Una scelta coerente con l’atteggiamento sempre prudente di Corsi, che ha spesso evitato di alimentare il gossip condividendo aspetti intimi della propria quotidianità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cloe Simoncioni (@cloes_)

Chi è lei

Cloe Simoncioni, 28 anni, lavora come modella e influencer. Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 29mila persone, pubblica soprattutto scatti legati alla vita di tutti i giorni e ai suoi progetti professionali. Anche lei mantiene grande riservatezza sulla sfera personale. In passato avrebbe studiato recitazione presso la Scuola di Teatro Grock e al Teatro di Castello, prendendo parte anche a due cortometraggi. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali sulla natura del rapporto con il cantautore.