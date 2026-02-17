Sonia Bruganelli accusata di aver tradito Bonolis: la reazione

Sonia Bruganelli accusata di aver tradito Bonolis: la reazione

A poche ore dalla pubblicazione del libro di Lucio Presta, che contiene un capitolo dedicato a Paolo Bonolis e ai presunti tradimenti di Sonia Bruganelli, l’ex moglie del conduttore sceglie una replica indiretta. Nessuna smentita ufficiale né dichiarazioni esplicite: Bruganelli ha preferito affidarsi ad alcune Instagram stories che sembrano alludere alla vicenda senza citarla apertamente.

Condividendo contenuti pubblicati dall’amica Laura Cremaschi e dal compagno Angelo Madonia, l’imprenditrice ha richiamato parole come “ossessione” e “ingratitudine”, termini che molti hanno interpretato come un riferimento alle affermazioni contenute nel libro. Un modo per far trapelare il proprio stato d’animo senza entrare nel dettaglio delle accuse. Resta significativo il fatto che, almeno per ora, non sia arrivata alcuna smentita pubblica rispetto ai tradimenti che le vengono attribuiti.

Nel volume intitolato L’Uragano, Presta racconta il suo rapporto professionale e personale con Bonolis e sostiene che Bruganelli avrebbe avuto diverse relazioni extraconiugali durante il matrimonio. Secondo quanto scritto, tali presunti legami sarebbero stati confidati anche ad alcune persone vicine alla coppia. A confermare la versione del manager è intervenuto anche Marco Salvati, storico autore dei programmi di Bonolis, che in una recente intervista ha dichiarato: “Tutti sapevano, confermo quello che ha scritto Lucio Presta”.

Presta ha inoltre raccontato di essere stato a sua volta coinvolto in voci che lo avrebbero indicato come protagonista di una relazione con Bruganelli. A suo dire, si sarebbe trattato di un’accusa infondata, mossa con l’intento di incrinare il suo lungo sodalizio professionale con il conduttore. L’agente ha poi precisato che, qualora dovesse essere querelato, sarebbe pronto a sostenere le proprie dichiarazioni nelle sedi opportune, ricorrendo anche a eventuali testimonianze.

In passato era stata la stessa Bruganelli a parlare di infedeltà. Ospite di Belve e intervistata da Francesca Fagnani, aveva ammesso di aver tradito, spiegando di essere stata più lei a venire meno alla fedeltà coniugale che il marito. Successivamente, tornando sull’argomento dopo la separazione, aveva chiarito di aver avuto un solo tradimento, avvenuto molti anni prima, e di averlo rivelato a Bonolis soltanto a relazione conclusa.

La versione fornita da Presta, però, è diversa: nel libro sostiene di aver informato direttamente Bonolis delle presunte relazioni della moglie, facendo anche i nomi delle persone coinvolte. Una ricostruzione che riapre una vicenda personale già ampiamente discussa e che, almeno per il momento, non ha trovato una replica dettagliata da parte della diretta interessata.