Francesco Totti ha atteso in silenzio finora ma di fronte a quelle che lui ha definito “sciocchezze” e “bufale” ha deciso di parlare. Il riferimento è ovviamente ai motivi che avrebbero portato alla fine del matrimonio con Ilary Blasi. Lui insiste più volte: “Non sono stato io a tradire per primo”.

Ilary Blasi, Francesco Totti svela i presunti tradimenti dell’ex moglie

L’argomento ‘tradimenti’ si introduce sin da subito nell’intervista rilasciata da Totti al Corriere della Sera. Tutto sarebbe iniziato lo scorso anno, nonostante la crisi tra loro fosse in atto da tempo:

A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi.

Totti si è ritrovato così a spiare il cellulare della moglie:

Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro.Me ne sono accorto in autunno, ma i messaggi erano di prima.

La terza persona in questione, spiega, sarebbe Alessia, “parrucchiera di Ilary, la sua amica”.

E sull’altro, l’ex Capitano aggiunge:

Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto.

In riferimento ai messaggi scoperti, il contenuto era del tipo: “vediamoci in hotel; no, è più prudente da me”.

Francesco Totti ha poi svelato qual è stata la sua reazione a tale scoperta:

Mi sono tenuto tutto dentro. Non l’ho detto a nessuno, neppure a Vito Scala, l’amico che è al mio fianco da quando avevo undici anni. Io non sono uno che chiude un occhio, ma ho preferito far finta di niente. Ho mandato giù, per non sfasciare la famiglia, per proteggere i ragazzi. Soffrivo come un cane. Lei mi diceva: quest’anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma, e io pensavo: ci credo, hai quest’altro… Ma speravo ancora che non fosse vero. Sono girate voci in passato. Su di lei e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi.

Ilary avrebbe negato il tradimento, ma Totti ha proseguito: