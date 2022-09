Totti rompe il silenzio: “Ilary? Non ho tradito io per primo, mi ha portato via Isabel e gli orologi”

E’ un’intervista fiume ed inaspettata, quella di Francesco Totti, rilasciata ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. Dopo mesi di indiscrezioni, rumors ed insinuazioni, l’ex Capitano ha rotto il silenzio ed ha vuotato il sacco su tutti gli aspetti della sua vita privata, parlando di Ilary Blasi, dei tradimenti e della sua storia con Noemi Bocchi.

Totti e l’inaspettata intervista: la fine del matrimonio con Ilary

“Questa storia per me non è gossip”, ha esordito Totti prima di svelare ogni piccolo retroscena della sua storia ormai terminata con Ilary Blasi. La decisione di parlare sarebbe nata dalla voglia di fare chiarezza su un punto:

Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli.

La vera crisi tra i due, stando alle sue stesse parole, sarebbe iniziata tra marzo ed aprile dello scorso anno ma lui, ammette, soffriva da tempo:

Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire.

Totti ha lasciato intendere di aver sentito la vicinanza dei romanisti ma non della moglie, in un momento così delicato come quello:

Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore.

Poi è giunta l’altra batosta: il 12 ottobre 2021 muore il padre di Covid. Poi si è ammalato pure lui:

Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente.

Francesco ha però ammesso di aver avuto anche lui delle colpe e delle responsabilità:

Quando si rompe, si rompe in due: 50 e 50. Avrei dovuto stare di più con lei, da solo. Invece nel week end organizzavo con gli amici. C’era anche Ilary; ma avrei dovuto portarla a cena, dedicarle più attenzioni.

Dopo la scoperta del presunto tradimento – negato inizialmente dalla moglie nonostante le ‘prove’ – i due hanno tentato invano di salvare il matrimonio fino alla decisione di rompere definitivamente. E quindi, i due comunicati disgiunti:

Avrei preferito un comunicato solo, firmato da tutte e due, per dire che avevamo provato a superare le difficoltà ma non ci eravamo riusciti. Ilary non ha voluto: perché era andata in tv a negare, ad assicurare che andava tutto bene; e non poteva rimangiarselo. Così ha scritto il suo comunicato, per sostenere che lei aveva fatto qualcosa per salvare il rapporto, e io no.

Altri retroscena riguarderebbero gli ultimi mesi, dopo la decisione definitiva di rompere. Lui avrebbe proposto alla sua ex un accordo sulla villa all’Eur ma non ci sarebbe riuscito:

Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta. Poi non ci siamo più parlati, perché è partita con la sorella per la Tanzania. Una vacanza pagata da me. Non è tutto qui. Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto.

Non sarebbe finita qui: lei lo avrebbe fatto seguire da un investigatore e poi sarebbe arrivata a portargli via la figlia Isabel:

L’accordo era: luglio con la madre, agosto con me. Poi Ilary si è preoccupata che Isabel sentisse la sua mancanza, ma io la tranquillizzavo: Isabel stava benissimo, e poi facevamo le videochiamate tutti i giorni. Invece lei è arrivata a Sabaudia e se l’è portata in barca in Croazia.

Ma adesso cosa succede?