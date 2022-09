Ilary e Totti vicini all’accordo? Tutte le condizioni, dalla casa all’assegno

L’estate 2022 volge ufficialmente al termine e dopo il susseguirsi di indiscrezioni sulla separazione tra Ilary e Totti, è tempo di tornare con i piedi per terra e rendere concreta la decisione intrapresa dalla ex coppia. I due volti noti si sono detti addio dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. Dopo le ipotesi di una guerra legale, però, sembra proprio che la Blasi sia oggi disposta a trattare la pace con l’ex Capitano della Roma.

Ilary e Totti vicini all’accordo: ecco cosa prevede

A svelarlo è stato il settimanale Chi, secondo il quale la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe accettato di iniziare a discutere gli accordi che andranno a concretizzare in via ufficiale la separazione dall’ex marito Totti. La trattativa, a questo punto, passerebbe in mano agli avvocati delle due parti in gioco, ovvero Annamaria Bernardini De Pace per Totti e Alessandro Simeone per Ilary.

Ma cosa prevede la trattativa attualmente sul tavolo e che dovrebbe portare i due ex coniugi a chiudere anche legalmente una unione durata oltre 20 anni? Ecco cosa scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini:

L’accordo di pace tra Totti e Ilary sarebbe più vicino. Nessuno dei due andrebbe in tv o sui giornali a parlare della separazione: Ilary avrebbe una nuova casa intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico.

Non solo però: con la separazione Totti potrebbe finalmente vivere sotto la luce del sole la nuova relazione con Noemi Bocchi:

Totti potrebbe continuare a frequentare Noemi Bocchi alla luce del sole, dicendo che all’inizio, quando ancora era sposato, si trattava solamente di un’amicizia.

Per Ilary, tuttavia, quella appena trascorsa è stata un’estate tutt’altro che serena, malgrado le apparenze social: