Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme? La risposta è sì ed è arrivata ieri, dai diretti interessati, nel corso della diretta di Ballando con le Stelle 2022. La sesta puntata ha svelato quello che c’è tra la concorrente ed il suo maestro. I due hanno fatto intendere con gesti, frasi ed immagini, quello che di importante è nato grazie a questa esperienza televisiva.

E’ stata la dj e conduttrice ad ammettere di avere iniziato una storia con il suo maestro Angelo. Lo ha fatto capire tra le righe quando ha svelato, in diretta:

È un incontro un po’ strano, non me l’aspettavo. Non l’avrei mai detto, ma non posso negare che si sia creato. Però ho ancora tanti muri.