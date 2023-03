Nella prima serata di ieri, 25 marzo, è andato in onda il secondo Serale di Amici 22, durante il quale abbiamo assistito ad altri due eliminati. Ma chi ha lasciato la Scuola di Maria De Filippi? Ad essere eliminati nel corso della seconda puntata sono stati Piccolo G. e Gianmarco Petrelli, rispettivamente cantante e ballerino.

Secondo Serale di Amici 22: Piccolo G. e Gianmarco eliminati

Il primo concorrente ad essere eliminato è stato Piccolo G., il cantante della squadra di Rudy Zerbi. Subito dopo la sua eliminazione dal programma, si è confidato a WittyTv rilasciando le prime parole a caldo:

Non vedo l’ora di fare i dischi e di rimettermi in studio. Sono entrato con dei pregiudizi, sul pubblico e sul programma, ma poi piano piano mi sono accorto che ero io a sbagliare. Quindi ho seguito i consigli degli altri e sto molto meglio. Non mi aspettavo tutto quello che di contorno qui era musica, che in realtà non è ai margini. Mi porto a casa degli insegnamenti umani più di quelli tecnici.

Parlando del suo post Amici 22, Piccolo G. ha raccontato:

La prima cosa che farò è tornare a casa e parlare un po’ con la mia famiglia, leggerò tanti libri per scrivere canzoni di spessore e passerò una serata con i miei amici che mi hanno sostenuto tantissimo.

Infine un messaggio diretto ai suoi compagni di avventura rimasti in gara:

Cosa direi ai miei compagni? Di continuare a vivere questa esperienza al massimo, di godervela tutta e vivere bene in compagnia.

Il secondo eliminato dell’ultimo Serale di Amici 22 è stato il ballerino Gianmarco Petrelli. Anche lui subito dopo l’eliminazione ha rilasciato un commento a caldo:

Sono da una parte sereno e dall’altra poteva continuare, ma a prescindere sono contento. Ricordo il momento in cui ho preso la maglia, non avevo percezione di quello che poteva succedere. Alla fine, durante il percorso ci sono stati un sacco di momenti in cui credevo che me ne sarei potuto andare da un momento ad un altro, altri in cui ero sereno, ma alla fine è sempre stata una scoperta ogni giorno. Non avrei fatto nulla diversamente, tutto quanto mi ha portato ad arrivare fino a qua. Dagli errori ho sempre imparato, quindi credo che ogni cosa sia stata giusta.

Cosa accadrà nel suo post Amici 22?

Da domani io devo intanto metabolizzare quello che è successo e poi capire cosa voglio e ho bisogno di fare. Voglio rimboccarmi le maniche e provare a fare il massimo che posso, perchè se ho avuto un’opportunità così grande mi do da solo il dovere di continuare a vivere come io ho vissuto in questi mesi, con tutta questa formazione, studio, crescita, ma anche a livello personale.

Infine un messaggio ai suoi compagni:

Spaccate tutto, divertitevi, cercate di vivervi tutto al massimo e ai miei amici in casetta un grande in bocca al lupo, li seguirò da casa.