Sabato 25 marzo 2023 va in onda la seconda puntata del serale di Amici 22: chi è stato eliminato? Come ben sapete l’appuntamento d’esordio è stata registrato lo scorso giovedì 23 marzo, eccovi le anticipazioni condivise dall’account Twitter di Gossiptv.

A lasciare la scuola di Amici è Piccolo G!

Al ballottaggio finale Cricca e Giammarco.

Durante il ballottaggio finale Cricca ha cantato Se mi guardi così. Gianmarco ha ballato con i professionisti sulle note di Las Vegas di Tancredi.

La pagina Twitter di Gossiptv, ha spoilerato anche un bel gesto di Maria De Filippi proprio nei confronti di Piccolo G, eliminato della puntata:

Maria De Filippi ha raccontato, durante il primo ballottaggio, il perché ha sempre la caramella in bocca: quando si emoziona le va via la saliva, così mangia una caramella; per questo ne ha data una anche a Piccolo G.