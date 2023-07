Continuano le indiscrezioni sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle 2023. Il nodo concorrenti è spesso affiancato da quello relativo alla giuria del programma. Chi saranno i nuovi protagonisti dello show in salsa Vip? I giurati verranno riconfermati? A svelare i nuovi croccanti retroscena ci ha pensato il sito TvBlog.it, che ha fatto un po’ di chiarezza sulle ultime voci in merito.

Prima di scoprire le indiscrezioni relative ai concorrenti di Ballando con le stelle 2023, ecco cosa è emerso rispetto alla giuria. Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto sono i quattro intoccabili. Ad essere ancora in bilico sarebbe proprio Selvaggia Lucarelli.

“Se Milly Carlucci è convinta della sua permanenza, la Rai e la squadra di Ballando non è della stessa opinione. E’ di poche ore fa l’indiscrezione di Dagospia circa una sua possibile sostituzione con Sonia Bruganelli”, fa sapere in merito TvBlog. L’ex moglie di Bonolis, tuttavia, si è già affrettata a smentire lasciando intendere che presto racconterà la sua verità.

Secondo il blog televisivo, invece, la Lucarelli nelle ultime edizioni avrebbe fatto storcere il naso a chi confeziona lo show, ed i vertici Rai avrebbero proposto alla Carlucci il nome della Bruganelli in giuria, ma Milly non ne vuole sapere:

Per lei resta la Lucarelli e casomai l’ex opinionista del Grande fratello, se vuole, sarebbe benvenuta come concorrente.

In attesa della conferma che arriverà solo a settembre, si suppone comunque che la giuria resterà la stessa. Ma cosa accade invece sul piano dei concorrenti? Teo Mammucari, inizialmente considerato possibile giurato, potrebbe invece scendere in pista. La vera novità però riguarderebbe una coppia clamorosa:

Nel cast di Ballando con le stelle potrebbero arrivare in gara le due regine del mezzogiorno di Rai2. Parliamo naturalmente di Simona Ventura (nome spifferato singolarmente da Dagospia) e Paola Perego direttamente da Citofonare Rai2. Come novelle Thelma e Louise del ballo, potrebbero calcare le tavole del palco dell’auditorium del foro italico in Roma su Rai1.