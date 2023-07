Barbara d’Urso ammette di stare molto bene in questo momento della sua vita, nonostante sia stata al centro dell’attenzione per l’addio a Mediaset (sebbene sia vincolata fino alla fine dell’anno). Anche professionalmente si dice serena, perché, ammette, “felicità non esiste, esistono solo dei rari picchi di felicità”.

Barbara d’Urso sull’ipotesi Ballando con le Stelle

Ne ha parlato in una recente intervista rilasciata su The Hollywood Reporter, dove tra le altre cose ha anche spiegato cosa ama fare durante il suo tempo libero, ovvero la danza classica e la lettura. A proposito di danza, non poteva mancare la domanda su Ballando con le Stelle e sul gossip degli ultimi tempi:

Questa è divertente: su di me escono delle notizie meravigliose. Addirittura che sarei stata la nuova giurata di Ballando. Opzione che non è mai esistita.

Secondo le indiscrezioni, Barbara avrebbe addirittura dovuto prendere il posto di Selvaggia Lucarelli in giuria, ma a quanto pare si tratterebbe di una fantasiosa ipotesi ed a tal proposito ha lasciato un commento inaspettato, considerando i trascorsi con la giornalista:

No guardi, credo che la giuria di Ballando che c’è stata finora sia un’ottima giuria e lo sarà ancora in futuro. E non c’è mai stata, ma neanche in lontananza, questa idea. Mi piace il programma e stimo molto Milly. L’ho sempre guardato e continuo a guardarlo. Se ballerei per lei? Prima o poi accadrà. Sono talmente piccola che ho ancora tanto tempo. C’è stato anche un incontro qualche tempo fa e io ho dovuto purtroppo, per vari motivi, declinare l’invito. Milly è stata molto gentile e molto, diciamo, volitiva. Voleva che io facessi la ballerina per una notte.

La d’Urso ha poi detto la sua anche su Milly Carlucci. Ecco cosa pensa della padrona di casa di Ballando con le Stelle: