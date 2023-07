Che tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni non corra buon sangue è cosa nota da tempi non certamente recenti. In questa diatriba adesso si inserisce indirettamente anche Giulia De Lellis, in questi ultimi giorni al centro delle polemiche per una serie di selfie che non sono particolarmente piaciuti all’attento pubblico dei social.

Selvaggia Lucarelli difende Giulia De Lellis e Chiara Ferragni “interviene”

Selvaggia Lucarelli, Giulia De Lellis e Chiara Ferragni: cosa sta succedendo? Per comprendere come mai la moglie di Fedez abbia espresso la sua indignazione contro la giornalista con una serie di like su Twitter, bisogna partire dall’influencer.

Giulia De Lellis nei giorni scorsi è stata in Israele insieme al compagno Carlo Beretta (ed alla mamma di quest’ultimo). Un viaggio immortalato sui social con alcuni scatti che però hanno fatto particolarmente discutere.

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta nella bufera: viaggio Israele, “agghiacciante, non si può giustificare” #giuliadelellis #beretta https://t.co/ZJYHZVIs1e — BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 27, 2023

Oltre all’intervento chiarificatore della stessa De Lellis, è scesa in campo in sua difesa anche Selvaggia Lucarelli, che ha bollato sì il gesto di Giulia come una leggerezza, ma al tempo stesso non ha certamente preso le difese dell’influencer, che comunque è una sua amica alla quale vuole bene (come giustamente ribadito dalla giornalista). Non per questo però le ho risparmiato un suo rimprovero.

Troppo leggero, secondo alcuni, come emerge da una serie di tweet in cui si accusa la Lucarelli di incoerenza e di aver difeso la De Lellis solo perché appartenente alla stessa agenzia, a dispetto di quanto non faccia con i Ferragnez in ogni occasione li veda protagonisti.

Ed è a questo punto che interviene Chiara, con una sfilza di ‘like’ a chiunque citi lei, criticando Selvaggia. Ecco a seguire la prova: