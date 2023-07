Sui social da giorni non si parla d’altro: Giulia De Lellis ed il viaggio in Israele con il fidanzato Carlo Beretta ha fatto storcere il naso a molti. Tutto sarebbe esploso dopo alcuni scatti postati dai due fidanzati sui social e dopo un video che sintetizza quanto realmente accaduto.

Giulia De Lellis risponde alle polemiche sul suo viaggio in Israele

Nel loro viaggio in Israrele, Giulia De Lellis e Carlo Beretta (sì, quello delle armi), avrebbero trascorso una giornata di addestramento insieme all’IDF (Israel Occupation Force), l’esercito di un regime di apartheid e dichiarata dittatura fascista.

Successivamente avrebbero preso parte ad un party esclusivo nella Grotta di Salomone, ignorando così tutte le violenze che si vivono al di sopra della città, ed hanno postato sui social una foto che li ritrae insieme al Presidente di Stato, Isaac Herzog.

Il fatto che si stia parlando così poco dello schifo combinato da Giulia De Lellis e consorte, che ha perso solo mille followers. È il momento di sensibilizzare su tematiche vere, se girate la faccia o ignorate o minimizzate, SIETE PARTE DEL PROBLEMA pic.twitter.com/LLLKoDlB3T — Marti 🌷 (@martiraranans) July 27, 2023

Tutto ciò è bastato a far esplodere il caos, con una pioggia di critiche giunte da più fronti. Una indignazione generale sui social che ha portato in tanti utenti a smettere di seguire l’influencer, costretta ad intervenire oggi con una Instagram Stories per fare chiarezza sul discusso viaggio in Israele: