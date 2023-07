Il nome dell’influencer Giulia De Lellis, da ore è primo in tendenza su X (ex Twitter) ed il motivo è legato ad un viaggio in Israele insieme al fidanzato Carlo Beretta. Ma perché entrambi sono finiti al centro di una bufera incredibile?

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta: perché sono nella bufera

Il motivo sarebbe da ricercare dietro la condivisione di alcune foto postate proprio da Giulia De Lellis sul suo profilo Instagram seguito da oltre 5 milioni di follower. Uno sguardo esclusivo – il suo – del viaggio in Israele dal quale ha voluto sottolineare l’aspetto romantico di alcuni matrimoni locali, tralasciando però ciò che di sanguinoso accade nel Paese che li ha accolti.

Accompagnata dall’attuale fidanzato, la De Lellis non solo ha mostrato alcuni scorci suggestivi ma ha anche ricondiviso la foto postata da Carlo Beretta in compagnia del Presidente di Stato, Isaac Herzog.

Non è tutto però. Ciò che ha fatto indignare il popolo social è ben riassunto nel video a seguire, che sintetizza quanto accaduto nel loro “simpatico viaggetto in Israele”:

Qui, insieme alla mamma di lui, si sono concessi una bella giornata di addestramento insieme all’IDF (Israel Occupation Force), l’esercito di un regimen di apartheid e da oggi dichiarata dittatura fascista.

Il fatto che si stia parlando così poco dello schifo combinato da Giulia De Lellis e consorte, che ha perso solo mille followers. È il momento di sensibilizzare su tematiche vere, se girate la faccia o ignorate o minimizzate, SIETE PARTE DEL PROBLEMA pic.twitter.com/LLLKoDlB3T — Marti 🌷 (@martiraranans) July 27, 2023

Intanto su X c’è già chi ha preso le distanze da Giulia De Lellis, ritenendo quanto accaduto “agghiacciante” e “ingiustificabile”. L’influencer avrebbe anche replicato ad una utente in privato, invitandola ad informarsi meglio.

Io Giulia De Lellis non la voglio mai più vedere da nessuna parte e tutti i brand che collaboreranno con lei li riterrò ugualmente colpevoli e non me ne frega un cazzo! Non mi interessa se è ignorante e se non conosce la situazione in Palestina, ha 30 anni non è giustificabile https://t.co/hGvXoBX3QE — AMBRA (@_ambrix_) July 27, 2023

questione giulia de lellis agghiacciante non c’è ignoranza che tenga non si può giustificare in alcun modo questa volta — ᴍ (@moltonervosa) July 26, 2023