Giulia De Lellis torna finalmente in tv con una nuova emozionante sfida che ha a che fare… con la crisi. Fortunatamente (per lei) si tratta della crisi che i futuri concorrenti stanno attraversando nel loro rapporto di coppia. Si tratta di un programma nuovo di zecca che vedremo dal prossimo novembre su Real Time e svelato ieri nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti 2023-2024.

Giulia De Lellis affronta la crisi (degli altri) del settimo anno

Real Time sa bene come trattare l’amore e non poteva scegliere che Giulia De Lellis come conduttrice perfetta per riuscire a raccontare anche questa sfaccettatura. Dopo le corna, dunque, è pronta a parlare di crisi nel programma “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”.

Si tratta di una produzione Banijay Italia e consiste nell’adattamento del successo internazionale Seven Years Switch. Protagoniste del programma saranno quattro coppie unite da tempo e che stanno vivendo un momento di crisi, le quali decidono di mettersi alla prova, scambiandosi i partner per due settimane. Alla fine dell’esperimento, dovranno decidere se separarsi o restare insieme.

Solo ieri Giulia De Lellis ne ha potuto parlare anche sui social dicendosi al settimo cielo per questa sua nuova esperienza televisiva (video integrale in apertura):