Tra le tante novità del canale generalista di Warner Bros. Discover, Nove, emerse nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti 2023-2024, c’è anche il nuovo ciclo Nove Racconta che, tra le altre cose, affronterà anche il caso Ares Gate. Si tratta del caso esploso nel corso del GF Vip 5, quando Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra fecero emergere dubbi sulla morte di Teodosio Losito.

Ares Gate e non solo: i palinsesti Nove 2023-2024

Nel corso della nuova stagione televisiva saranno due i titoli su tutti che meritano particolare attenzione e che faranno parte del ciclo Nove Racconta. Il primo è “Essere Moana – Segreti e Misteri”, in anteprima dal 29 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove. Si tratta della storia di Moana Pozzi, icona di bellezza, fascino, sensualità e, soprattutto, donna di potere e, in alcuni casi, testimone di segreti e intrighi durante il tramonto della Prima Repubblica.

Grande attenzione anche per “Ares Gate: La fabbrica delle illusioni”, in anteprima il 22 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove: il caso scottante che riguarda la morte del regista e sceneggiatore Teodosio Losito e la successiva bancarotta della Ares Film e che intreccia vicende giudiziarie a strascichi mediatici, in riferimento anche a quanto esploso durante il GF Vip.

Sempre a settembre (e in anteprima il 26 agosto su discovery+) andrà in onda l’inchiesta televisiva incentrata sul truffatore dei risparmiatori più o meno noti del bel mondo romano, “I soldi degli altri – Gianfranco Lande detto il Madoff dei Parioli”.

Ma Nove sarà anche intrattenimento con l’arrivo di Katia Follesa, alla guida del programma comico dal taglio femminile, Comedy Match.

Si riconferma poi la presenza di Maurizio Crozza con il suo one-man show satirico, Fratelli di Crozza, confermato per altre 3 stagioni, e che torna per raccontare i fatti di stretta attualità politica e sociale con i suoi immancabili e pungenti monologhi e attraverso i suoi personaggi divenuti ormai cult.

Nel 2024 si sorriderà con “Only Fun – Comico Show”, lo show condotto dai PanPers e da Elettra Lamborghini; Gabriele Corsi torna alla guida del programma “Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo” e torna anche “Il contadino cerca moglie”.

Tra le altre produzioni, anche “Little Big Italy” con Francesco Panella; ancora, nel 2024 torna con puntate inedite il game sulle aste vintage “Cash or trash – Chi offre di più?”, Confermate anche la nuova stagione di “Accordi&Disaccordi” e le indagini crime di “Faking It – Bugie o verità?”, così come “La Confessione” il programma di interviste cult condotto dal direttore Peter Gomez.