Uomini e Donne si ferma per Natale: quando va in onda l’ultima puntata dell’anno e quando torna nel 2024?

Uomini e Donne si prepara alla sua consueta pausa natalizia. Il dating show di Maria De Filippi, come ogni anno si fermerà per tutto il periodo delle festività natalizie, esattamente come la maggior parte degli altri programmi. Ma quando andrà quindi in onda l’ultima puntata del programma? Scopriamo la programmazione di Uomini e Donne e le variazioni prossime.

Uomini e Donne si ferma per Natale: ultima puntata del 2023 e prima del 2024

L’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14.45, venerdì 22 dicembre. Da allora poi, i palinsesti delle reti Mediaset subiranno degli evidenti cambiamenti in occasione delle imminenti festività natalizie. In pausa, quindi, il percorso dei tronisti Cristian Forti, Brando Ephrikian e Ida Platano e degli altri protagonisti dei troni classico e over di Uomini e Donne.

Il programma riprenderà con il nuovo anno. Due settimane di pausa, dunque, per Maria De Filippi e tutta la squadra del programma. Ma cosa andrà in onda in assenza del dating show? Ovviamente i consueti film di Natale.

La trasmissione di Canale 5, salvo cambi dell’ultimo minuto, dovrebbe tornare in onda regolarmente il primo lunedì dopo l’Epifania, nel nuovo anno, riprendendo con nuovi sviluppi delle vicende sentimentali dei protagonisti della stagione in corso. La prima puntata del dating show del 2024 è in programma, infatti, per l’8 gennaio 2024.