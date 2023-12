Maria De Filippi riabbraccia Stefano De Martino in TV, il gesto a sorpresa: ecco dove e quando

La combo Maria De Filippi e Stefano De Martino è un’amicizia fatta di rispetto e stima reciproca. La loro intesa è nata dai tempi di Amici 9, quando il DeMa gareggiava nella categoria ballo.

Dopo essersi sganciato come giudice nello show, De Martino ha spiccato il volo nella tv pubblica e ora è diventato una faccia famosa sulla seconda rete di Casa Rai.

“Se oggi faccio quello che faccio è solo grazie a Maria”, ha svelato il conduttore.

Maria De Filippi lo ha sostenuto durante tutto il suo percorso e, proprio per questo motivo, sarà eccezionalmente ospite di uno dei suoi programmi sulla seconda rete.

Come anticipa Davidemaggio:

‘Da Natale a Santo Stefano’ in onda martedì 26 dicembre 2023. La conduttrice si è concessa un’incursione in Rai per riabbracciare il ballerino lanciato da Amici.

Pochi minuti che potranno fare da volano per l’inedita operazione targata De Martino.

“Ospiti, musica e tante cose prese dallo spettacolo teatrale, si balla e si ride”, aveva anticipato il conduttore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Da buon meridionale, per me l’onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo”.