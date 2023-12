Stefano De Martino furioso con Belen Rodriguez dopo l’intervista di Domenica In da Mara Venier? Questa è l’indiscrezione bomba di Giuseppe Candela via Dagospia.

Stefano De Martino “furioso” per l’intervista di Belen

La vendetta la Rodriguez l’ha servita nel salotto di Mara Venier parlando di ben dodici tradimenti, lo ha fatto nel momento in cui l’ex ballerino prestato alla conduzione ha messo in atto la famosa “operazione pulizia”.

Con il potentissimo manager Beppe Caschetto, infatti, Stefano De Martino porta avanti una comunicazione più alta, teatro, richiami alla tv di Renzo Arbore e “stop” alle foto sensuali.

Candela prosegue:

De Martino è stupito per lo “sputtan*mento” avvenuto nell’azienda per cui lavora da qualche anno. In molti hanno però notato il comportamento quasi frenato della zia Mara Venier che avrebbe potuto affondare parecchio ma ha scelto una linea più asciutta.

Non ha chiesto, per esempio, a Belen Rodriguez dello scoop di Dagospia sul flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi. “Graziato” da Venier proprio mentre i beninformati assicurano che la showgirl argentina non avrebbe avuto problemi a fornire la sua risposta.