Quando iniziano i programmi di Canale 5? A Breve si apriranno nuovamente le porte dei palinsesti autunnali della rete ammiraglia di Casa Mediaset con i consueti programmi e qualche novità nella conduzione, ecco tutte le date ufficiali.

Canale 5, palinsesti settembre 2023: ecco quando iniziano i programmi, tutte le date

Pomeriggio 5 sarà il primo programma a ritornare in onda su Canale 5. Myrta Merlino (che prenderà il posto di Barbara d’Urso) è pronta a debuttare a partire dal prossimo 4 settembre.

Uomini e Donne riprenderà dall’11 settembre così come l’ottava edizione del Grande Fratello Vip in chiave famosa e non.

Ciao Darwin torna in onda (dopo una lunga pausa) dal prossimo 15 settembre, sempre con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Sabato 16 settembre rivedremo in onda la nuova stagione di Tu si que vales con Luciana Littizzetto in giuria e senza Belen Rodriguez.

Domenica 17 settembre si apriranno le porte della 23esima edizione di Amici di Maria.

Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti si aprirà nuovamente dal prossimo 24 settembre.

Striscia la Notizia tornerà in onda il prossimo 25 settembre.

Per quanto riguarda la musica, spazio per i Live di Max Pezzali e Renato Zero (in replica) che andranno in onda rispettivamente l’8 e 9 settembre.

Le fiction Mediaset

Canale 5 non dimentica le fiction. Spazio per Maria Corleone che debutterà sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset il prossimo 13 settembre.