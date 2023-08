A partire da settembre 2023 si apriranno ufficialmente i nuovi palinsesti di Mediaset e torneranno in onda i principali programmi di Canale 5, da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip e Tu si que vales.

Cominciamo dalla prima serata che prenderà il via dal prossimo 11 settembre con l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, ecco la lista ufficiale delle ripartenze di Canale 5:

Lunedì 11: Grande Fratello

Mercoledì 13: Maria Corleone

Venerdì 15: Ciao Darwin

Sabato 16: Tú Sí Que Vales

Domenica 24: Caduta Libera

Spazio anche per i daytime e, come svela Davide Maggio, si riparte il 4 settembre con la nuova versione di Pomeriggio 5, ecco il recap ufficiale:

Lunedì 4: Pomeriggio Cinque, Caduta Libera

Lunedì 11: Forum

Sabato 16: Verissimo

Domenica 17: Amici

Lunedì 18: Uomini e Donne

Lunedì 25: Mattino Cinque News, Striscia la Notizia

#PALINSESTI Canale 5

🔹La domenica, prima serata, continua la serie #LaRagazzaelufficiale (niente #TerraAmara) dal 3 al 17/9

🔹#CadutaLibera in prima serata per 4p. da 24/9. In preserale da 4/9

🔹#MariaCorleone da 13/9

🔹Concerto #MaxPezzali 8/9. Replica concerto #RenatoZero 9/9

