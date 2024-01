Niente Grande Fratello nella prima serata di lunedì 22 gennaio 2024. Cosa potrebbe portare a cambiare il giorno di messa in onda del reality condotto da Alfonso Signorini? Il calcio naturalmente, e nel dettaglio la Supercoppa italiana. Lo sport prende sempre più piede sulle reti Mediaset, ed a pagarne in qualche modo il prezzo è proprio il Grande Fratello ed i suoi appassionati.

Grande Fratello cambia giorno: il cambio di palinsesto per la Supercoppa

Le partite di Supercoppa sono in programma la prossima settimana a Riad, in Arabia Saudita, e come anticipa DavideMaggio.it, anche il palinsesto di Canale 5 è destinato a cambiare, compresa la messa in onda del Grande Fratello. Ma ecco quando andranno in scena i tre incontri di calcio in programma:

– prima semifinale Napoli-Fiorentina, giovedì 18 gennaio alle 20 su Italia 1 – seconda semifinale Inter-Lazio, venerdì 19 gennaio alle 20 su Canale 5 – finale, lunedì 22 gennaio alle 20 su Canale 5

La Supercoppa porta così a cambiare anche il palinsesto di Canale 5 che vedrà saltare venerdì 19 e lunedì 22 gennaio Avanti un altro e anticipare il Tg5 della sera alle 19. A seguire, una breve Striscia la Notizia e, dalle 19.50 circa, la diretta da Riad.

Saltano quindi anche i programmi in prima serata, ovvero Ciao Darwin e Grande Fratello, appunto. Se lo show di Paolo Bonolis sarà recuperato direttamente il venerdì successivo, il reality di Signorini slitta al giorno dopo, martedì 23 gennaio e raddoppia giovedì 25 gennaio.