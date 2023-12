Stasera in Tv, programmi e film di oggi 13 dicembre: Io canto generation o Bla Bla Baby?

Cosa c’è stasera in Tv? Scopriamo la programmazione di oggi, mercoledì 13 dicembre, relativa ai programmi ed ai film in onda sui principali canali Rai e Mediaset nel prime time odierno. Si spazia da interessanti pellicole per la famiglia a serie tv, intrattenimento e informazione.

Stasera in Tv, guida ai programmi e ai film di oggi 13 dicembre

Rai1: Bla Bla Baby (Film), ore 21.30. Film commedia con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Luca ha 45 anni e lavora in un asilo nido aziendale. Ogni giorno ha a che fare con i piccoli dei dipendenti della Green Light. Un giorno, dopo aver mangiato un omogenizzato “contaminato” scopre di poter interpretare ciò che i bambini pensano ed esprimono.

Rai2: Noi siamo leggenda, ore 21.20. Episodio 9 della miniserie che narra le vicende di cinque ragazzi dai poteri straordinari che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi. Supereroi e mistery per tutta la famiglia.

Rai3: Chi l’ha visto?, ore 21.20. Federica Sciarelli torna ad occuparsi dei casi di cronaca e di scomparsa. In questa puntata il giallo di Liliana Resinovich ed il misterioso caso del Verano.

Rete 4: Fuori dal coro, ore 21.20. Le inchieste, i fatti e l’attualità nel programma condotto da Mario Giordano.

Canale 5: Io canto generation, ore 21.30. Gerry Scotti torna al timone del programma di intrattenimento per ragazzi suddivisi in sei squadre, capitanate da big della musica.

Italia 1: Next, ore 21.20. Film thriller e fantascientifico con Nicholas Cage. Protagonista è Chris Johnson, in grado di vedere il suo futuro con due minuti di anticipo. Dopo aver conosciuto Elizabeth Cooper, inizierà per lui una complessa missione.

La7: La caduta – Cronache della fine del fascismo, ore 21.15. Docu-film di Ezio Mauro sulla caduta di Mussolini.