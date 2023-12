Film in Tv, cosa guardare nella prima serata di oggi, lunedì 18 dicembre 2023? Nel periodo che anticipa le festività natalizie, non mancano gli appuntamenti con le grandi pellicole. Uno degli appuntamenti imperdibili di questa sera sarà “Napoli milionaria!” con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera.

Film in Tv, Rai1: Napoli Milionaria!

Quarto appuntamento con la “collection” De Filippo, in onda nel prime time di oggi, 18 dicembre, su Rai1. Dopo “Natale in Casa Cupiello”, “Sabato, Domenica e Lunedì” e “Filumena Marturano” la collection De Filippo continua con “Napoli Milionaria!”, in onda questa sera su Rai1, con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, per la regia di Luca Miniero.

Si tratta della commedia più “contemporanea” dell’autore napoletano, con i suoi riferimenti alle aberrazioni delle guerre e al potere del denaro, è un nuovo capitolo dell’ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del teatro italiano e internazionale, che impegna la Rai nel suo ruolo centrale di Servizio Pubblico, dedicato a custodire e rinnovare la memoria culturale del nostro Paese.

Su Italia 1 Die Hard – Trappola di Cristallo

Film del 1988, terza opera di John McTiernan, con Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Reginald VelJohnson, Paul Gleason. Al centro della trama, il poliziotto John McClane, che vive separato dalla moglie, lui a New York, lei a Los Angeles. A Natale lui accetta il suo invito a trascorrere le feste insieme. La sera della vigilia la raggiunge al party nella sede dell’azienda, un modernissimo grattacielo di Los Angeles ma nel palazzo irrompono alcuni terroristi tedeschi che prendono in ostaggio i presenti…

I film di Natale stasera in tv

Tra i film prettamente natalizi, in onda stasera 18 dicembre, segnaliamo su Cine 34 Natale a 5 stelle; sul Canale 27 Dennis – La minaccia di Natale e poi ancora su La5 Christmas at Dollywood. Ecco di seguito tutte le proposte cinematografiche della serata: