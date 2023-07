Ballando con le Stelle 2023: ex volto Mediaset in giuria? Due nomi bomba verso il cast, i primi bocciati

Si rincorrono le indiscrezioni in merito alla prossima edizione di Ballando con le Stelle 2023, non solo in riferimento al cast di concorrenti ma anche sul piano della giuria. Milly Carlucci aveva lasciato intendere di non aver ancora preso una decisione definitiva sul piano giurati. Nelle ultime ore, tuttavia, sarebbe spuntato un nome interessante.

Ballando con le Stelle 2023: cast giuria e non solo, i gossip

Dopo aver detto addio a Le Iene, Teo Mammucari non sarà presente neppure a Tu si que vales. Secondo TvBlog.it, tuttavia, potrebbe approdare proprio nella giuria di Ballando con le Stelle 2023. Al momento però, precisa il blog televisivo, si tratterebbe solo di una ipotesi, in attesa di un eventuale accordo.

Questa però non sarebbe la sola indiscrezione in riferimento al talent show ballerino. Questa volta sarebbe Dagospia a lanciare l’ulteriore indiscrezione, secondo la quale Simona Ventura e Bruno Barbieri sarebbero vicini dall’essere confermati nel cast di concorrenti: