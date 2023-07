Nei giorni scorsi Milly Carlucci ha rilasciato un’intervista tra le pagine web di DavideMaggio.it, nella quale ha parlato della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Lo show danzereccio con personaggi noti pronti a scendere in pista prenderà il via il prossimo 21 ottobre e sfiderà Tu si que vales, su Canale 5.

In questo periodo dell’anno l’attenzione è tutta sui casting, in vista dei protagonisti degli show della prossima stagione televisiva, tra cui anche Ballando con le Stelle. Ma Milly Carlucci a tal proposito spiega:

Eppure Selvaggia Lucarelli ha svelato già da tempo di essere stata riconfermata. A tal proposito la conduttrice ha commentato:

Bocche cucite anche sul cast, rispetto al quale la Carlucci ha commentato:

Il cast deriverà anche dal budget che ci affideranno che adesso non è ancora stato deciso. Stiamo avendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto di sì però bisogna vedere se abbiamo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone.

Ed indirettamente ha smentito anche l’ipotesi Barbara d’Urso, alla quale si è limitata a fare il suo personale e sentito in bocca al lupo.

A proposito di Selvaggia Lucarelli, nel corso di una diretta Instagram ripresa dal sito Biccy.it, Davide Maggio nelle passate ore commentato le ultime indiscrezioni su Ballando asserendo:

Io credo che Milly Selvaggia non la voglia. Però credo anche che non abbiano la forza di dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi non è una sensazione, è più di una sensazione.

Ed a tal proposito ha anche spiegato che, sempre secondo il suo punto di vista, alcuni nomi del futuro cast sarebbero stati scelti proprio per mettere in difficoltà la giornalista e spingerla a lasciare lei il programma:

E credo anche che alcuni nomi del cast – per esempio Francesca Barra che pare possa essere una concorrente – siano scelti per mettere in difficoltà Selvaggia e farle dire ‘sapete che c’è, io non lo faccio più’.