I nuovi palinsesti Rai 2023-2024 hanno messo in luce anche tutta una serie di novità incredibili sul piano dell’intrattenimento, che va ad arricchirsi in maniera certamente importante. Non solo i titoli classici ma anche alcune interessanti trasmissioni inedite.

Intrattenimento Rai, palinsesti 2023-2024: le novità

Da Ballando con le stelle con Milly Carlucci a Tale e quale show con Carlo Conti, che il 15 e il 16 settembre conduce anche i Tim music awards dall’Arena di Verona con Vanessa Incontrada: sono queste le principali conferme dell’intrattenimento Rai svelate nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti 2023-2024.

Non mancherà anche Amadeus all’Arena di Verona, in onda il 20, il 27 settembre e il 4 ottobre con i successi dagli anni 60 al 2000). Per il conduttore non mancheranno gli impegni nella nuova stagione tv: si passa da Telethon a Sanremo Giovani ed ovviamente il Festival di Sanremo 2024 in onda dal 6 al 10 febbraio. Senza dimenticare Affari tuoi, dal 10 settembre e tutte le sere fino al 5 febbraio.

Si conferma la presenza di Antonella Clerici con The Voice Kids e successivamente anche con la versione Senior nel 2024, mentre tutti i giorni sarà al timone di E’ sempre mezzogiorno. Confermata anche la nuova edizione di Belve condotto da Francesca Fagnani, in onda nel prime time di martedì e mercoledì di Rai2. Ritorno sulla seconda rete anche per Alessia Marcuzzi con Boomerissima.

Stefano De Martino lo vedremo non solo alla guida di Bar Stella ma anche di un altro show di ispirazione teatrale.

Dal 12 dicembre su Rai2 spazio a Gli occhi del musicista con Enrico Ruggeri, un modo per far conoscere i grandi artisti della musica nostrana. Si conferma anche la presenza di Alessandro Cattelan con il suo late show. Tra le novità, invece, Bianca Guaccero, Peppe Iodice e i gemelli di Guidonia con Liberi tutti, interpretazione televisiva del fenomeno delle escape room.