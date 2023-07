La presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2023-2024 avvenuta nella giornata di ieri ha aperto la strada anche alle novità sul piano delle fiction e dei tv movie. Da Don Matteo a Doc e Mare Fuori, cosa vedremo nella prossima stagione televisiva? Ecco di seguito quali saranno le serie e fiction che andranno in onda sulle reti Rai nei prossimi mesi.

Tutto sulle nuove fiction Rai, palinsesti 2023-2024

Sarà soprattutto – ma non solo – Rai1 ad accogliere i principali titoli attesissimi. La seconda stagione di Blanca ci terrà compagnia per sei prime serate dal 5 ottobre. A novembre sarà trasmessa anche Circeo. Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati saranno i protagonisti di Cuori, dal 24 settembre. Un mese dopo andrà in onda Per Elisa – Il Caso Claps, con Gianmarco Saurino, Anna Ferruzzo, Vincent Riotta, Giacomo Giorgio.

Dal 25 settembre si riaccendono i riflettori su Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3. Ritorno anche per I Bastardi di Pizzofalcone, giunto alla sua quarta stagione ed in onda dal 23 ottobre. Non mancherà il genere crime con Il Metodo Fenoglio, quattro puntate con Alessio Boni, Paolo Sassanelli, Giulia Bevilacqua.

C’è spazio anche per il biopic La Stoccata Vincente, in onda il 17 settembre e basato sullo schermidore Paolo Pizzo, due volte campione del mondo interpretato da Alessio Vassallo. Annunciato anche Margherita Dalle Stelle con Cristiana Capotondi, basato sulla storia di Margherita Hack.

Attesa poi da novembre la seconda stagione di Lea – I Nostri Figli, con Anna Valle e Giorgio Pasotti.

Si prepara a tornare anche Un Professore 2 da giovedì 16 novembre. In daytime, confermato Il Paradiso delle Signore dall’11 settembre.

C’è grande attesa per Doc – Nelle Tue Mani 3, con la new entry Giacomo Giorgio in onda dal prossimo anno; a marzo 2024 tornerà Don Matteo 14. Tra le altre attese, anche Folle D’Amore – Alda Merini con Laura Morante ed il dramedy Gloria, con protagonista Sabrina Ferilli che torna alla fiction Rai nei panni di un’attrice sul viale del tramonto che prova a dare una svolta alla sua carriera e riprendersi il posto che è suo di diritto.

Infine, al via anche la quarta stagione di Mare Fuori a inizio 2024 su Rai2.