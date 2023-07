In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, è andata in scena nella giornata di oggi la presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 alla presenza della presidente Soldi, dell’Ad Sergio e del direttore generale Rossi. Dopo quelli Mediaset, dunque, è il turno dei palinsesti dell’Azienda televisiva di Stato. Sono in tutto trenta i nuovi programmi annunciati dall’Ad Roberto Sergio, tra cui “parecchi talent in più specie tra access prime time e seconde serate”.

Palinsesti Rai 2023-2024: cosa cambia

Molte conferme ma anche cambiamenti significativi, soprattutto quando si parla di informazione. Possiamo riassumere così i nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, caratterizzata anche da alcune incertezze, a partire da chi e cosa prenderà il posto lasciato vuoto da Cartabianca e da Bianca Berlinguer, passata alla concorrenza ed approdata su Rete4.

In merito all’informazione, tra le novità arriva su Rai2 I Facci Vostri condotta da Filippo Facci, in onda dal lunedì al venerdì prima del Tg2 delle 13.

Su Rai3 è confermato l’approfondimento de Il cavallo e la torre con Marco Damilano, così come Agorà, condotto da Roberto Inciocchi e, nel weekend, da Sara Mariani. Ed ancora, Restart, con Annalisa Bruchi dedicato all’economia. Le interviste, la cronaca e la politica estera sono relegate alla domenica. In questo giorno ci sarà anche Rebus con Giorgio Zanchini.

Al sabato pomeriggio su Rai2 ci sarà Poster, il nuovo programma con Monica Giandotti, mentre su Rai3 Petrolio di Duilio Giammaria. Sempre sulla terza rete in access raddoppiano Le parole con Serena Bortone (al posto di Massimo Gramellini) in onda sia il sabato che la domenica.

Nel prime time, sul piano dell’informazione si conferma Chi l’ha visto con Federica Sciarelli, ma anche Report con Sigfrido Ranucci, PresaDiretta di Riccardo Iacona, e Amore criminale con Emma D’Aquino, oltre a una nuova prima serata condotta da Nunzia De Girolamo.

Tra le novità svelate nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024, il ritorno di Luca Barbareschi in seconda serata sulla terza rete con In barba a tutto.

Spazio alla seconda serata. Su Rai1 il lunedì si avvicenderanno Cose nostre condotto da Emilia Brandi, Storie di sera con Eleonora Daniele e, da novembre, XXI Secolo, quando il presente diventa futuro, con Francesco Giorgino. Da martedì a giovedì torna Porta a porta di Bruno Vespa, che torna anche tutte le sere dopo il Tg1 con Cinque minuti.

La seconda serata di Rai2 sarà all’insegna di Generazione Z e Storie di donne al bivio, entrambi condotti da Monica Setta e Tango, il nuovo programma con Luisella Costamagna.

Su Rai 3 la domenica una nuova stagione di Fame d’amore con Francesca Fialdini, il giovedì Sopravvissute con Matilde D’Errico e il sabato torna Un giorno in pretura condotto da Roberta Petrelluzzi.

C’è poi ampio spazio anche per l’intrattenimento (al quale dedicheremo un focus a parte), con tante conferme, da Ballando con le Stelle a Tale e Quale Show, passando naturalmente per il Festival di Sanremo, The Voice Kids e Boomerissima. E l’arrivo di Pino Insegno con due programmi: una versione tv de Il mercante in fiera su Rai2 e poi dal primo gennaio 2024 sostituirà Flavio Insinna a L’eredità.

Ed ancora, un’ampia offerta legata alle fiction ed ai tv movie, con grandi ritorni Rai, tra cui quello di Sabrina Ferilli.