Finalmente sono stati ufficializzati i palinsesti Mediaset 2023/2024. Fumata bianca da parte dell’ad Pier Silvio Berlusconi, che ha annunciato tutte le novità della prossima stagione di casa Mediaset. Mentre Barbara d’Urso continua a manifestare dolore e sconcerto per essere stata messa letteralmente alla porta, sono i nuovi clamorosi arrivi ad accendere i riflettori.

Si parte da Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, che rispettivamente lasciano la Rai e La7 per approdare a Mediaset. Già da giorni la notizia era nell’aria ma adesso è stato direttamente Pier Silvio Berlusconi a confermare la loro presenza.

Tante le novità della prossima stagione Mediaset emerse nel corso della presentazione dei palinsesti tv 2023/2024: da Luciana Littizzetto giudice di Tu si que vales alla nuova ‘iena’ Veronica Gentili.

Continua intanto la rivoluzione di Rete 4, come spiegato dallo stesso ad:

Ormai da anni abbiamo trasformato Rete4 facendo un miracolo; prima c’erano solo telenovela, adesso è diventata una rete dedicata alle news. Ora è scattata la ‘fase 2′, allargare le prospettive con un pubblico sempre più trasversale e avere professionisti di peso, il nostro ideale per fare un passo in avanti era Bianca Berlinguer, che io ho guardato spesso su Raitre. Con la Berlinguer ho stabilito un rapporto vero, diretto e di fiducia, le cose che contano sono il prodotto e la persona. Sono molto felice di questo arrivo e le do il benvenuto. Andrà in onda con un programma tutto suo al martedì sera su Rete4 (Mario Giordano slitta al mercoledì) e in più ci sarà l’impegno in access prime time a “Stasera Italia” dove si alternerà con Nicola Porro. E’ una operazione importante della nostra rete di informazione. Con Bianca Berlinguer dovrebbe arrivare anche Mauro Corona, che non vedo l’ora di conoscere, lui è l’uomo della montagna e io del mare.