Antonella Fiordelisi verso La Pupa e il Secchione? Secondo pipol per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si potrebbero aprire le porte di questa nuova esperienza televisiva.

“Nella nuova edizione de “La Pupa e il secchione” condotta da Enrico Papi nel ruolo di “Pupa” potrebbe approdare Antonella Fiordelisi, ex gieffina, che ha fatto sorridere durante la permanenza nella Casa tra strafalcioni e orrori sulla lingua italiana. Trattative in corso…”, scrive la pagina Instagram gestita da Parpiglia.

Tuttavia, proprio la Fiordelisi è intervenuta con un video (in apertura del nostro articolo) smentendo questa indiscrezione:

Proprio il giornalista, di recente, ha commentato una gaffe di Antonella Fiordelisi attaccandola molto duramente:

Oggi ignorante è sinonimo di ironia: follia. A 25 anni andassero tutti a lavorare come facevo io ai tempi. Non c’era un euro e facevo il cameriere di notte e di giorno studiavo e cercavo di realizzare i miei sogni per 11 anni. Povere teste di cazz*.