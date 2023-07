Edoardo Donnamaria ha preso le difese della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto una gaffe social dicendo “doti canoniche” piuttosto che “canore”, scatenando l’ironia social.

Tra coloro che hanno preso in giro Antonella Fiordelisi c’è anche Andrea Dianetti che ha pubblicato pure lo scambio social (privato) con l’ex concorrente del GF Vip.

Commenti pure su Twitter dove Gabriele Parpiglia non ci è andato affatto leggero:

Oggi ignorante è sinonimo di ironia: follia. A 25 anni andassero tutti a lavorare come facevo io ai tempi. Non c’era un euro e facevo il cameriere di notte e di giorno studiavo e cercavo di realizzare i miei sogni per 11 anni. Povere teste di cazz*.