Antonella Fiordelisi e Andrea Dianetti hanno avuto un piccolo confronto che, proprio l’ex partecipante di Tale e Quale Show ha voluto condividere su Twitter facendo imbestialire i fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Antonella, mentre raccontava ad i follower i suoi passi in avanti con la musica, ha fatto una piccola gaffe parlando di “doti canoniche” piuttosto che “doti canore”:

Visto che avete apprezzato anche le mie doti canoniche, potrei anche cercare di cantare per voi qualche canzoncina qui ogni tanto, visto che avete apprezzato.

Dianetti ha condiviso la storia scrivendo:

La Fiordelisi, a questo punto, ha scritto ad Andrea:

Capisco che sei amico di certa gente e non vedevi l’ora. Ma le hai continuate a vedere le mie storie dove ero autoironica? Che degrado.

Pronta la replica dell’attore:

L’ironia si fa in due sensi però eh. Si fa e si accetta. Ps: vado fiero di certe amicizie.

Poi Dianetti ha condiviso lo screen della chat aggiungendo:

E niente, me s’è offesa.

Dopo aver ricevuto numerose offese dal fandom, Andrea Dianetti si è sfogato:

Donnarita, donnaimma, donnaruma come ve chiamate… io ho resistito 7 mesi ai linciaggi del “pubblico parlante”. Con voi e i vostri insulti a buffo e senza una logica, mi ci faccio i gargarismi. Non so se rendo l’idea.