Edoardo Donnamaria sta frequentando un’altra ragazza dopo Antonella Fiordelisi? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha chiuso la sua relazione e si è trascinato dietro non poche polemiche.

Edoardo Donnamaria ha un’altra dopo Antonella Fiordelisi? Parla Alessandro Rosica

Secondo alcuni estimatori, infatti, Donnamaria avrebbe recentemente preso in giro la sua ex fidanzata e si sarebbero scambiati frecciatine reciproche tramite social e like su Twitter.

“Ma è vero che Donnamaria ha un altra?”, hanno domandato ad Alessandro Rosica (Investigatore Social). Il re del gossip ha categoricamente smentito questa indiscrezione:

Fake News! Non ha nessuno e non vuole nessuno. Da ciò che vedo e sento per me rimane un bravo ragazzo.

Tuttavia, pare che Edoardo Donnamaria si sia anche tolto la collana di Antonella Fiordelisi che portava sempre in questo ultimo periodo: rottura definitiva?

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si “pungono” via social? Spunta il “karma” e un video particolare: ecco che succede https://t.co/lsgZ4pE7nw#gfvip #donnalisi #fiorde — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 29, 2023

Adesso la smetto di fare la romantica e dico che sono passati più di 5 giorni ! CHE VOGLIAMO FARE ?? #donnalisi pic.twitter.com/kb5gOIYjUb — gre❤️‍🩹 (@gre1610) June 30, 2023