Messi da parte i palinsesti di Sky, Rai e Mediaset, oggi 11 luglio è stato il turno della presentazione dei palinsesti La7 2023-2024. La rete di Urbano Cairo si prepara ad una stagione ricca di novità anche alla luce degli importanti cambiamenti che si sono verificati, a partire dall’uscita di scena di Myrta Merlino.

Palinsesti La7 2023-2024: tutte le novità della prossima stagione

I palinsesti di La7 per la stagione 2023-2024 vedono confermato il gruppo storico di lavoro, da Enrico Mentana a Lilli Gruber. Restano ai loro posti anche Giovanni Floris, Andrea Purgatori, Corrado Formigli, Diego Bianchi, Aldo Cazzullo, Licia Colò, Tiziana Panella.

Tra i principali ritorni si segnalano David Parenzo (che prenderà il posto della Merlino), Marianna Aprile, Luca Telese. Principale new entry è invece Massimo Gramellini, che avrà un doppio appuntamento il sabato e la domenica. La sua presenza si pone come una sorta di bussola per leggere e capire l’attualità.

Previste anche incursioni nel palinsesto dello storico Alessandro Barbero, a cui saranno affidati speciali di prima e seconda serata. L’offerta sull’approfondimento si completa con la collaborazione di Ezio Mauro, che firmerà uno speciale all’interno della nuova stagione di Atlantide.

E Massimo Giletti? Dopo la chiusura di Non è l’Arena, Cairo ha voluto chiarire: