Rai e Mediaset: chi è rimasto a bocca asciutta? I 10 clamorosi nomi

Con le presentazioni dei palinsesti Rai e Mediaset per la prossima stagione tv 2023-2024 ci siamo fatti un’idea ben precisa di quello che ci attende nei prossimi mesi da trascorrere col telecomando in mano. Tra interessanti passaggi e inattesi ritorni, ci sono anche clamorose defezioni: chi sono i conduttori rimasti a bocca asciutta, e che non vedremo in alcun programma della nuova stagione in arrivo?

Rai e Mediaset: i conduttori rimasti senza programmi

Barbara d’Urso torna ancora una volta protagonista. Forse ne parleremo ancora per qualche mese. Lei, che tutto sembrava potere su Canale 5, si è ritrovata improvvisamente con un pugno di mosche in mano. Dopo la chiusura dei suoi programmi domenicali, via anche da Pomeriggio 5 e successivamente da Mediaset (il contratto con l’azienda andrà avanti fino a dicembre). Intanto non mancano le clamorose suggestioni sul suo conto.

Alle sue spalle troviamo Belen Rodriguez: anche lei, quasi onnipresente, poco alla volta si è defilata – pare per sua stessa decisione – sparendo così da Le Iene e da Tu si que vales.

Ilary Blasi è stata confermata da Mediaset ma per il momento resta in panchina. Dopo l’ultima edizione dell’Isola, non è certa la sua presenza (e quella del reality) nella prossima edizione. Secondo le parole dello stesso Pier Silvio Berlusconi, il programma potrebbe saltare un turno.

Sparito dai radar anche Piero Chiambretti, assente sia in Mediaset che Rai, nonostante il suo recente desiderio di fare un salto nell’Azienda di Stato.

Incerto il futuro televisivo di Massimo Giletti dopo Non è l’Arena su La7. Anche in questo caso, sembrava cosa fatta il suo passaggio in Rai, ma per il momento tutto tace, anche se l’ad Roberto Sergio non avrebbe escluso un possibile interesse dell’Azienda nei suoi riguardi.

Con le dimissioni anticipate Lucia Annunziata si ritroverebbe ora senza alcun programma da condurre. I rumors sul suo conto parlerebbero di un approdo su La7, ma per i palinsesti dovremo attendere il prossimo martedì.

Dopo le sue recenti e discutibili dichiarazioni, fuori e senza programmi anche Claudio Lippi, rispetto al quale ce ne faremo una ragione. Roberta Capua, Manila Nazzaro e Adriana Volpe vanno ad aggiungersi alla lista dei conduttori rimasti senza trasmissioni.