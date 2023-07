C’è dolore, sgomento e rabbia in Barbara d’Urso. L’addio a Pomeriggio 5, arrivato in piena estate con uno scarno comunicato di Mediaset, ha rappresentato la fine di un’epoca ma soprattutto per Barbara una vera e propria doccia fredda. Lei, infatti, non ha “concordato proprio niente”, ha tuonato tra le pagine di Repubblica, in una intervista fiume nella quale vuota il sacco e racconta la sua verità.

La verità di Barbara d’Urso sull’addio a Mediaset

Barbara d’Urso ha bisogno di raccontare anche la sua versione e “far sapere come sono andate le cose”. Ed a quanto pare sarebbero ben differenti rispetto a quanto emerso dal comunicato del Biscione. La conduttrice è comprensibilmente un fascio di nervi ed al quotidiano ammette:

Ne ho sopportate tante. Forse un giorno lo racconterò. Ho messo la testa sott’acqua perché lavoravo con passione. Ma adesso basta.

Era il 2007 quando Barbarella iniziava a muovere i primi passi nell’infotainment, all’epoca con Mattino 5:

Mi sono trasferita a Milano senza i miei due figli per inventare un programma in diretta, tutti i giorni, Mattino Cinque. 24 ore di tempo per decidere. Inizio questa avventura da cui nasce Pomeriggio 5, poi Domenica live, firmati da me come Live – Non è la d’Urso che dopo tre stagioni, a tre puntate dalla fine, viene chiusa. Motivo? Mai saputo.

Troppe, a quanto pare, le delusioni degli ultimi anni, come avvenuto anche con Domenica Live:

Prima di me c’era una soap che faceva l’8% di share. Io arrivavo al 20%.

Come ricordato da Repubblica, dopo di lei la padrona di casa della domenica pomeriggio di Canale 5 è Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

Ma Barbara d’Urso, che sarà per tanti anche trash ma che stupida non lo è affatto, sentiva evidentemente da tempo di non essere particolarmente gradita all’azienda, come un tempo, e per questo avrebbe avvertito il suo manager Lucio Presta al quale Marco Leonardi, direttore delle risorse artistiche, aveva prospettato un rinnovo di contratto per due anni alle stesse condizioni economiche ed editoriali. Ma poi:

Poi non succede niente, Presta rilancia: ‘Barbara ha bisogno di sentirsi voluta dall’azienda, siccome non c’è questo sentimento, perché non facciamo una cosa più corretta? Salutiamoci il 2 giugno, lei rinuncia ai soldi tranquillamente e siamo liberi di andarci a cercare un lavoro a stretto giro. Passano meno di 48 ore, Pier Silvio Berlusconi è inamovibile: fino a dicembre è con noi, troveremo altre cose. Porto avanti Pomeriggio 5 […] Continuo ad andare a Cologno Monzese per due settimane, con la costumista e la sarta preparo gli outfit per la ripartenza.

Poi il 26 giugno, una chiamata inaspettata per chiudere in anticipo il contratto perché la nuova conduzione del programma potrebbe debuttare già a settembre:

Il 28 vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più […] I modi sono inaccettabili. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni.