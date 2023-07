Barbara d’Urso: volti Mediaset commentano la sua uscita di scena

Dopo Vladimir Luxuria, anche Karina Cascella e Guendalina Tavassi hanno commentato “l’uscita di scena” di Barbara d’Urso da Pomeriggio 5 e, probabilmente, anche da Mediaset (il contratto le scade a dicembre).

Barbara d’Urso: volti Mediaset commentano l’uscita di scena

“Mi è dispiaciuto. Barbara è un po’ come una persona di famiglia. Non solo per me che ci ho lavorato, ma per il pubblico a casa”, confida Karina Cascella intervistata da FanPage.

L’opinionista ha aggiunto:

La stampa è stata spietata sotto questo punto di vista. Si fanno dei gran titoloni e invece sarebbe stato giusto tutelare una professionista che ha fatto televisione per anni. Il comunicato era standard, si sono limitati a dare una notizia. Ci sono aspetti che non tutti hanno il diritto di conoscere. Ci saranno state delle motivazioni dell’azienda o della d’Urso di cui non siamo a conoscenza. Quello che so è che la stampa dovrebbe essere meno spietata.

Anche Guendalina Tavassi ha commentato raggiunta sempre da FanPage:

È stato uno shock. Ho cominciato a lavorare in tv come sua opinionista e lo sono stata fino a pochi mesi fa. Per me, Barbara d’Urso è Mediaset. Mi era già dispiaciuto vedere che avesse sempre meno spazio perché è una grandissima professionista in grado di passare dagli argomenti cosiddetti “trash”, che intrattengono, alla cronaca nera con un modo che è solo suo, televisivamente parlando. Non mi sono piaciute tutte le cattiverie sul suo conto. Barbara arrivava a Mediaset all’alba, faceva le sue lezioni di danza, cominciava a leggere i giornali per poi andare in studio per le prove e la diretta. Usciva dagli studi all’ora di cena, a volte addirittura a notte fonda. Se non fosse stata una sua scelta, sarebbe terribile avere fatto fuori una professionista di questo tipo dopo una vita dedicata a Mediaset.