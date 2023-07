Con un comunicato meno pomposo di quelli che siamo stati abituati a leggere in passato, Mediaset ha annunciato nei giorni scorsi la fine della conduzione di Barbara d’Urso di Pomeriggio 5. Non un vero e proprio divorzio, almeno ufficialmente. Fatto sta che dopo la chiusura di Live Non è la d’Urso e Domenica Live, quella di Pomeriggio 5, dopo ben 15 anni, rappresenta la fine di un’epoca.

Perché Barbara d’Urso non conduce più Pomeriggio 5: l’ipotesi di Dagospia

Se fino a qualche anno fa Barbara d’Urso sarebbe stata vista come indispensabile nei palinsesti di Canale 5, all’improvviso qualcosa è cambiato. La critica principale mossa alla conduttrice è di fare una tv trash, ma sarebbe davvero questo il motivo del suo addio dal pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset? Ecco cosa scrive in merito Dagospia:

Barbara “col cuore” finisce ai giardinetti – come dago–anticipato, Pier Silvio Berlusconi mette alla porta la d’Urso: quella che per anni è stato considerato un pilastro di Mediaset, s’è vista chiudere due programmi in pochi mesi fino all’addio al pomeriggio di Canale 5. Pier Silvio vuole ripulire il Biscione dal trash? Non proprio visto che manda in onda “Temptation Island”: la verità è che la d’Urso non portava più a casa i numeri…

A commentare a Fanpage.it la notizia dell’uscita di scena di Barbara d’Urso da Pomeriggio 5 è stata una delle sue maggiori opinioniste, Vladimir Luxuria:

Con Barbara d’Urso ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da Domenica Live a Live – Non è la D’Urso. A Live, in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane. Mi sento davvero di ringraziarla, di ringraziare lei e i suoi autori, da Barbara Calabresi a Ivan Roncalli. Mi hanno sempre permesso di esprimermi liberamente su qualsiasi argomento. Ero convinta che Barbara tornasse a Pomeriggio5 perché nell’ultima puntata aveva dato appuntamento a settembre. Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità.

Alla domanda se l’abbia sentita affranta, Vladimir non ha voluto entrare nel merito. Dalle sue parole però, sembra proprio che l’intento di Pier Silvio Berlusconi sia chiudere definitivamente con il trash, come emerso anche nei suoi mesi da opinionista all’Isola dei Famosi:

All’Isola dei famosi ho avvertito un’attenzione a non cadere nell’esagerazione, nell’eccesso morboso, in un linguaggio offensivo. Questo l’ho notato quindi sì, credo si stia tendendo verso una maggiore moderazione.

Certamente la fine di un’epoca ha sorpreso molto Vladimir Luxuria.